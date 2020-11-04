بعد فوز الملكي على الإنتر.. ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا

اختتمت منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، مساء أمس الثلاثاء الموافق الثالث من شهر نوفمبر الجاري.





ريال مدريد فاز أمام نظيره انتر ميلان أمس، الثلاثاء، بثلاثية مقابل هدفين، بينما اكتسح بوروسيا مونشنجلاتباخ نظيره شاختار دونتسك، بسداسية نظيفة، في اليوم ذاته.





ترتيب مجموعة ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا بعد مرور 3 جولات

1- بوروسيا مونشنجلاتباخ برصيد 5 نقاط

2- ريال مدريد برصيد 4 نقاط

3- شاختار دونتسك برصيد 4 نقاط

4- انتر ميلان برصيد نقطتين