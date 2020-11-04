أول فيديو لميريام فارس مع مولودها الثاني من زوجها "الغامض"!

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:56 ص
بوابة الفجر
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نشرت الفنانة اللبنانية، ميريام فارس،  أول مشاهد فيديو جمعتها مع مولودها الجديد "دايف"، والذي يعتبر ابنها الثاني من زوجها "الغامض"، الذي لم تكشف عن هويته بعد.

وشاركت المغنية اللبنانية أول فيديو يجمعها مع ابنها الجديد، على صفحتها الرسمية في "إنستجرام"، مع كلمات قالت فيها: "أعيش أجمل أيام حياتي".

يظهر في الفيديو ميريام فارس وبين يدها مولودها الجديد، حيث تقوم بمعانقته وتقبيله على خده.

وكانت الفنانة اللبنانية قد كشفت قبل أيام،​ عن مفاجأة غير متوقعة وهي إنجابها مولودا ثانيا أطلقت عليه اسم "دايف"، ونشرت فارس فيديو عبر حسابها الخاص على موقع "تويتر" 

ومقطع الفيديو يكشف عن الموعد الحقيقي لولادة الطفل الثاني لميريام فارس، وهو يوم 20 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، علما أن ميريام قامت بإخفاء خبر حملها عن الجميع وابتعدت قليلا عن منصاتها بمواقع التواصل الاجتماعي، كما استفادت من إجراءات العزل الصحي المنزلي لمنع تفشي فيروس كورونا في إخفاء خبر حملها.

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