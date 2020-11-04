أمل عرفة: بناتي يطالبن بزواجي مرة تانية





كشفت الفنانة أمل عرفة تفاصيل طلاقها من زوجها السابق عبد المنعم عمايري في 2013 مضيفة: أ عتقد أننا تنازلنا كثيراً لأجل الأولاد ولم نكن نستطيع الإستمرار أكثر وإلا سيكون أذى للطرفين".





وأوصت في تصريحات إعلامية عرفة إبنتيها، بضرورة الدراسة والقوة،والإبتعاد عن الوقاحة وأن يدركن أنهن غاليات على أنفسهن جسداً وشخصية، ومستقبل وطموح.





وأشارت، "بناتي صرعوا راسي بدهن أتزوج تاني، وأنا لست منغلقة، وإذا صارت ليس مرفوض لكن الأفضل أن يكون الإرتباط عفوي"





وقالت عرفة،"أنا مولدة في عام 1970، وكل سوريا تعرف عمري، ولا يوجد لدي مشكلة بالإفصاح عن عمري، لكن هذا يؤثر على اختيارنا في تمثيل الأدوار الفنية"











