موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا

لا صوت يعلو في الشارع الرياضي المصري، فوق مباراة الزمالك والرجاء الرياضي المغربي، في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.





موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي

تنطلق مباراة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي، في إياب دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، مساء اليوم الأربعاء في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة.





ويسعى الزمالك لاستغلال فوزه في مباراة الذهاب بهدف نظيف، مو أجل حسم بطاقة التأهل لنهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، ومواجهة الأهلي الغريم التقليدي.





وكان الأهلي قد حسم أولى بطاقات دور نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، بفوزه على الوداد البيضاوي المغربي، 5-1، في مجموع مباراتي الذهاب والإياب لدور نصف النهائي.