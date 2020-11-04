ميدو يختار الثلاثي الأنسب لدعم الفراعنة في أولمبياد طوكيو

كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن رأيه في الثلاثي المنضم للمنتخب الوطني الأوليمبى في أولمبياد طوكيو رفقة الجهاز الفني للمنتخب بقيادة شوقي غريب.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، " لو أنا أملك القرار بدلا من شوقي غريب سأختار محمد صلاح وطارق حامد ومحمد الشناوي للتواجد مع المنتخب خلال الفترة المقبلة".

وأضاف، "لابد أن يحقق المنتخب نتائج إيجابية، والوصول إلى مراكز متقدمة في الأولمبياد، ولا نريد الخروج المشرف، هذا الأمر قد ولى زمنه خلال الفترة الماضية".

جدير بالذكر أن المنتخب الوطني الأوليمبي كان قد نجح في الوصول إلى أولمبياد طوكيو بعد حصده لقب كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاما والتي أقيمت أحداثها بمصر.