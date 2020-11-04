صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد ويوفنتوس

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن ريال مدريد الإسباني سيعرض على يوفنتوس الإيطالي إجراء صفقة تبادلية ينتقل من نجم الفريق الإسباني إيسكو ألاركون إلى السيدة العجوز مقابل انضمام الأرجنتيني باولو ديبالا إلى الفريق الملكي.





وأفادت صحيفة توتو ميركاتو الإيطالية بأن أحدث الصفقات التي يفكر فيها مسئولو ريال مدريد في الوقت الحالي هو التعاقد مع الأرجنتيني باولو ديبالا من أجل تدعيم خط الهجوم.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن الملكي على استعداد لوضع مبلغ من المال مع صانع ألعابه إيسكو من أجل الحصول على موافقة مسئولي يوفنتوس على الصفقة.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن أندريا بيرلو المدير الفني ليوفنتوس كان قد أبدى إعجابه الشديد بالتعاقد مع إيسكو، حيث يتناسب النجم الإسباني مع أسلوبه في يوفنتوس كما يرغب لم الشمل مع نجم الفريق الدون البرتغالي كريستيانو رونالدو ومساعدته على إحراز الأهداف.