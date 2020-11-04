مفاجأة مدوية.. استبعاد رمضان صبحي من منتخب مصر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:59 ص
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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كشف أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، عن موقف رمضان صبحي من التواجد مع المنتخب الأول في مباراة توجو في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم الإفريقية والتي من المقرر إقامتها في الكاميرون.

 

وأكد ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، أنه لديه معلومات من داخل المنتخب، أن رمضان صبحي سيتم استبعاده من قائمة الفراعنة لمواجهة توجو، وسيلتحق بالمنتخب الوطني الأولمبي.

 

وأشار إلى أن رمضان صبحي تم استبعاده من المنتخب، بسبب الحالة البدنية، إضافة إلى ابتعاده عن المشاركة في المباريات خلال الفترة الماضية.

 

وكان نادي بيراميدز قد أعلن عن انضمام رمضان صبحي قادما من نادي هدرسفيلد الانجليزي، في صفقة كلفت خزائن الفريق السماوي مايقرب من 3 مليون سترليني.

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