نجم الزمالك السابق: تأجيل مباراة الرجاء كان في صالح الأبيض

قال عصام مرعي مدرب الزمالك السابق ان تأجيل مباراة الرجاء كان في صالح فريق الزمالك لعودة جميع اللاعبين المصابين.

واضاف مرعي في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة ten مع الاعلامي محمد فاروق ان الزمالك كان يُعاني من العديد من الغيابات في صفوف الفريق بسبب كثرة الإصابات وكان تأجيل المباراة في صالح الفريق الابيض بشكل اكبر من الفريق المغربي.

وتابع انه يتمنى من المدير الفني باتشيكو مشاركة شيكابالا في جزء من المباراة خاصة وانه سيعطي إضافة قوية في مباراة اليوم.

ويستعد الزمالك لمواجهة الرجاء البيضاوي المغربي ضمن مباريات إياب دور نصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.