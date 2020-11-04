تعرف على مواعيد مباريات السوبر الإسباني

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم استقر على تحديد موعد بطولة كأس السوبر الإسباني والتي تتكون من 4 أندية تتنافس على حصد لقب البطولة في مدينة مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.





وأفادت صحيفة آس الإسبانية بأن هذه النسخة ستشهد مشاركة ريال مدريد بصفته بطل الدوري الإسباني بالإضافة إلى الوصيف برشلونة بجانب أتلتيك بيلباو وريال سوسيداد اللذان تأهلا إلى نهائي كأس ملك إسبانيا.





وأكدت الصحيفة الإسبانية أن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أبلغ الأندية الأربعة بالمواعيد الجديدة للسوبر، حيث ستقام البطولة في الفترة ما بين 13 يناير حتى 16 يناير عام 2021.





وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن الدور قبل النهائي الأول سوف يلعب يوم الأربعاء 13 يُناير والدور قبل النهائي الثاني سوف يقام بعده بـ24 ساعة في حين سيكون النهائي يوم السبت 16 يناير القادم.





وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن عقد الاتحاد الإسباني مع السعودية يُقدر بـ40 مليون يورو لكل نسخة على أن يتم توزيع نصف المبلغ على الفرق المشاركة.