كارمن سليمان تبدع بحفلها في مهرجان الموسيقى العربية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
نور طلعت ويارا أحمد
Advertisements

أبدعت المطربة كارمن سليمان، في حفلها الغنائى على هامش مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، حيث قدمت أغاني كثيرة وسط صيحات الحاضرين.

وأعربت كارمن، في بداية الحفل عن سعادتها البالغة بتواجدها بمهرجان الموسيقى العربية، حيث قالت أنها تنتظر المهرجان كل عام لمقابلة جمهور الأوبرا العظيم.

وأضافت:"وحشتونى أوى بقالنا كتير ما اتقبلناش وإن شاء الله تتبسطوا بالحفلة، وسعيدة بالغناء فى مهرجان الموسيقى.. بحبكم".

قدمت كارمن، عدد كبير من الأغاني أبرزها أغنية "على عش الحب" للمطربة شادية وأغنية "حبيتك تنسيت النوم" لفيروز و"الحب اللي كان" للمطربة ميادة الحناوي بالإضافة إلى عدد من أغانيها ومنها "ربنا يخليك لقلبي" و"عارف حبيبي وانا شايفاك" و"لينا رقصة"، واختتمت بأغنية "نصرة قوية وألف سلامة".

يشهد مهرجان الموسيقي العربية في دروته الـ 29 والذي يقام علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مساء أمس الثلاثاء، حفل غنائي للنجوم مي فاروق وكارمن سليمان وأمجد العطافي، وذلك بمشاركة صولو الاكورديون وائل النجار، وهو حفل بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

وتواصل دار الأوبرا المصرية في الإجراءات الاحترازية وقياس درجات الحرارة والتعقيم بالإضافة لارتداء الكمامات.
لجميع حاضري حفلات المهرجان.

أخبار تهمك

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 12 ساعة

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 6 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 3 ساعات

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. ترامب يفوز في ولايتي إنديانا وكنتاكي

منذ 13 دقيقة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ ساعتين و 15 دقيقة

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 16 ساعة

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 9 ساعات

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 10 ساعة

6 ولايات تحسم عملية الفوز في الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف عليهم

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 5 ساعات

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 8 ساعات

مهاجم الأهلي يقترب من الإسماعيلي

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:33 ص

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

عاجل.. ترامب يفوز في ولايتي إنديانا وكنتاكي

02:35 ص

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

11:22 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه