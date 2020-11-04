كارمن سليمان تبدع بحفلها في مهرجان الموسيقى العربية









وأضافت:"وحشتونى أوى بقالنا كتير ما اتقبلناش وإن شاء الله تتبسطوا بالحفلة، وسعيدة بالغناء فى مهرجان الموسيقى.. بحبكم".



قدمت كارمن، عدد كبير من الأغاني أبرزها أغنية "على عش الحب" للمطربة شادية وأغنية "حبيتك تنسيت النوم" لفيروز و"الحب اللي كان" للمطربة ميادة الحناوي بالإضافة إلى عدد من أغانيها ومنها "ربنا يخليك لقلبي" و"عارف حبيبي وانا شايفاك" و"لينا رقصة"، واختتمت بأغنية "نصرة قوية وألف سلامة".



يشهد مهرجان الموسيقي العربية في دروته الـ 29 والذي يقام علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مساء أمس الثلاثاء، حفل غنائي للنجوم مي فاروق وكارمن سليمان وأمجد العطافي، وذلك بمشاركة صولو الاكورديون وائل النجار، وهو حفل بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.



وتواصل دار الأوبرا المصرية في الإجراءات الاحترازية وقياس درجات الحرارة والتعقيم بالإضافة لارتداء الكمامات.

لجميع حاضري حفلات المهرجان.

أبدعت المطربة كارمن سليمان، في حفلها الغنائى على هامش مهرجان الموسيقى العربية فى دورته الـ29 والمقام على مسرح النافورة داخل دار الأوبرا المصرية، حيث قدمت أغاني كثيرة وسط صيحات الحاضرين.وأعربت كارمن، في بداية الحفل عن سعادتها البالغة بتواجدها بمهرجان الموسيقى العربية، حيث قالت أنها تنتظر المهرجان كل عام لمقابلة جمهور الأوبرا العظيم.