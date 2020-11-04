الكشف عن موقف الونش من مباراة الزمالك والرجاء المغربي

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 03:00 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال السيناريست مدحت العدل ان محمود الونش لاعب الزمالك سوف يجلس على مقاعد بدلاء الفريق امام الرجاء في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

 

واضاف العدل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان الونش اصبح لائق للمشاركة في المباريات بشكل طبيعي لكن الجهاز الفني لا يريد المجازفة به خوفا من تفاقم الإصابة.

 

وتابع انه يتوقع ان يكون التحكيم على مستوى المباراة ، ومن الصعب ان يتعسف الحكم ضد اي فريق.

 

وقال السيناريست مدحت العدل ان فريق الزمالك استفاد بشكل كبير من تأجيل مباراة الرجاء في إياب نصف نهائي دوري ابطال افريقيا.

 

واضاف العدل في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق ان الزمالك استفاد من عودة اللاعبين المصابين مثل محمود علاء وشيكابالا وحازم إمام خاصة وان تواجدهم ستكون دفعة قوية للاعبين في تلك المواجهة.

 

وتمنى ان تكون المباراة النهائية بمثابة احتفالية بوصول الزمالك لمواجهة الاهلي في ستاد برج العرب.

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