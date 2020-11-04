تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة رين فى دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:44 ص
بوابة الفجر
غدير أحمد
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يستضيف نادي تشيلسي نظيره رين الفرنسي، في إطار منافسات الجولة الثالثة من عمر مسابقة بطولة دوري أبطال أوروبا، وتقام المباراة على استاد ستامفورد بريدج.


ويسعي تشيلسي لإستكمال سلسلة انتصاراته بدوري الأبطال، وذلك بعد تحقيق أنصاره الثمين على غريمه فريق كراسنوداد بإربعة أهداف دون رد.


ومن المرجح أن يكون تشكيل تشيلسي لموقعة رين بدورى الأبطال كالآتي:-


حراسة المرمى: ميندي.

خط الدفاع: جيمس – تياجو سيلفا – كورت زوما – بن تشيلويل.

خط الوسط: جورجينيو – كانتي.

وسط مهاجم: ماسون ماونت – كاي هافرتيز – بوليسيتش.

خط الهجوم: تيمو فيرنر


والجدير بالذكر أن يتصدر تشيلسي المجموعة الخامسة برصيد 4 تقاط، بينما يتواجد رين في المركز الثالث برصيد نقطة واحدة.

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