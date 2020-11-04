نجم الأهلي يكشف سر انتقاله للاتحاد السكندري





قال كريم يحيي لاعب الأهلي والمعار لنادي الاتحاد السكندري أن تواجد حسام حسن المدير الفني للفريق كانت من أهم أسباب انتقاله للفريق السكندري.

واضاف لاعب الاتحاد السكندري في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الإعلامي محمد فاروق إنني لم أحصل على فرصة كاملة مع الفريق الاول بالأهلي وفضلت الإعارة لاثبات نفسي ومن ثم العودة للمشاركة أساسيا في الاهلي الفترة القادمة.

وتابع ان اللعب تحت قيادة كابتن حسام حسن وإبراهيم حسن ستكون إضافة قوية خاصة مع فريق كبير بحجم الاتحاد السكندري.

ويذكر أن الاتحاد السكندري تعاقد مع كريم يحيي وعمار حمدي لتدعيم صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.