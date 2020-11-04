الكشف عن موقف ليفربول من انضمام محمد صلاح إلى الفراعنة في الأولمبياد

أكد أحمد حسام ميدو نجم منتخب مصر السابق، أن نادي ليفربول الإنجليزي يرفض بشكل قاطع فكرة تواجد محمد صلاح مع المنتخب الوطني الأوليمبي في أولمبياد طوكيو القادمة.

وقال ميدو في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "ليفربول لا يرغب في تواجد صلاح في الأولمبياد مع المنتخب الأوليمبي، خصوصًا بعد موسم الفريق الطويل والمُجهِد".

وأضاف، "نتمنى أن يتم حسم أمر انضمام صلاح للمنتخب الأوليمبي في الأولمبياد من عدمه بشكل سريع، ليستقر كابتن شوقي علي المجموعة التي ستُشارِك معه في البطولة أو إيجاد البدائل".

وأشار إلى أن الإنجاز الحقيقي في الأوليمبياد هو وصول المنتخب لمستويات متقدِّمة بالإضافة إلى الحصول عليى ميدالية، متسائلا، "لما لا، مصر غنية بالمواهب، وزمن الخروج المُشرف قد ولى".

ونوه على أن شوقي غريب مدرب المنتخب الأوليمبي، سوف يسافر إلى انجلترا من أجل التنسيق مع مسئولي ليفربول واقناعهم بضم صلاح للمنتخب.