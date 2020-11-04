مي فاروق تتألق بحفلها في مهرجان الموسيقى العربية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 02:18 ص
بوابة الفجر
نور طلعت ويارا أحمد
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تألقت المطربة مي فاروق، في فقرتها الغنائية فى الحفل الثالت بمهرجان الموسيقى العربية الـ 29 والمقام على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية وذلك وسط جميع الحاضرين.

أعربت مي، في بداية الحفل عن سعادتها بالمشاركة في مهرجان الموسيقى العربية حيث قالت: "كل سنة وأنتم طيبين، ومبسوطة بالمشاركة في المهرجان هذا العام".

ووجهت مى، الشكر لوزيرة الثقافة إيناس عبدالدايم ومجدي صابر رئيس دار الأوبرا وجيهان مرسى مديرة المهرجان على المجهود الكبير الذي بذلوه لإقامة المهرجان


وقدمت مي، بفقرتها مجموعة من أغاني الزمن الجميل أبرزها،"وحياتك يا حبيبي"،"يا شمس يا منورة غيبي"،"من حبي فيك يا جاري"،"مغرم"،"يا غريب الدار"،"خانات الذكريات"،و"الحب كله".

يشهد مهرجان الموسيقي العربية في دروته الـ 29 والذي يقام علي مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية مساء أمس الثلاثاء، حفل غنائي للنجوم مي فاروق وكارمن سليمان وأمجد العطافي، وذلك بمشاركة صولو الاكورديون وائل النجار، وهو حفل بقيادة المايسترو مصطفى حلمى.

وتواصل دار الأوبرا المصرية في الإجراءات الاحترازية وقياس درجات الحرارة والتعقيم بالإضافة لارتداء الكمامات.

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