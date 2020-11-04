غادة عبد الرازق تطير إلى لبنان بسبب "دم الغزال"

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:57 ص
بوابة الفجر
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تستعد الفنانة اغادة عبد الرازق، للسفر الي لبنان منتصف نوفمبر الجاري، لبدء تصوير أولى مشاهدها فى مسلسلها الرمضاني الجديد (دم غزال).
 
ومن المقرر تصوير العمل بالكامل في لبنان، ووضع المخرج محمد أسامة خطة زمنية لانتهاء تصوير المسلسل قبل حلول شهر رمضان المقبل. 

وانضم الفنان عمرو عبدالجليل إلى أسرة المسلسل وجارٍ التعاقد مع عدد من الفنانين للمشاركة ببطولة العمل. 

وتجري غادة عبدالرازق جلسات عمل مكثفة بمشاركة الجهة المنتجة والمخرج للوقوف على التفاصيل المبدئية للمسلسل. وكانت غادة عبدالرازق شاركت في موسم رمضان الماضي بمسلسل "سلطانة المعز"، تأليف إياد إبراهيم وإخراج محمد بكير، وحقق المسلسل نسبة مشاهدة كبيرة بعرضه على عدد من الفضائيات المصرية
غادة عبد الرازق تطير إلى لبنان بسبب "دم الغزال"
غادة عبد الرازق تطير إلى لبنان بسبب "دم الغزال"

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