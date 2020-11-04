شوقي غريب يحدد شرط الانضمام للمنتخب الأولمبي في أولمبياد طوكيو

كشف شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأوليمبى، عن نوعية اللاعبين الذين سيتم اختيارهم للتواجد معه في أولمبياد طوكيو القادمة بعد نجاح المنتخب في التأهل للاولمبياد.

وقال غريب في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "أوضة اللبس"، "اختيار اللاعبين للمشاركة في الأولمبياد هو شيء صعب للغاية بكل تأكيد، ولن أضم إلا من يستحق فقط ".

وأضاف، " شرط التواجد في أولمبياد طوكيو، هو المشاركة مع فريقك، إنما في حال أنك لا تشارك في المباريات، وتتساءل لماذا لم أنضم للقائمة، فهو أمر غير منطقي".

وكان المنتخب الوطني الأوليمبي قد نجح في الوصول إلى اولمبياد طوكيو بعد حصده لقب كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عاما والتي أقيمت أحداثها بمصر.