كيم كاردشيان تصوت لـ"ترامب" في الانتخابات الرئاسية الأمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:45 ص
بوابة الفجر
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صوتت نجمة تليفزيون الواقع الأمريكي كيم كاردشيان وزوجها المطرب العالمي كاني ويست، للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

ونشر الثنائي صوراً لهما بعد عملية التصويت التي اجروها عبر حساباتهم الشخصية بمواقع السوشيال ميديا المختلفة ليعلنوا عن مشاركتهم في الانتخابات.

وأعلن ويست وزوجته، في وقت سابق دعمها الكامل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات الامريكية ضد منافسه من الحزب الديمقراطي جو بايدن.

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