بايرن ميونخ يذل سالزبورج بسداسية في دوري الأبطال

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:22 ص
بوابة الفجر
وكالات
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قلب فريق بايرن ميونخ الألماني حامل اللقب تأخره بهدف أمام مضيفه ريد بول سالزبورج النمساوي إلى فوز مثير 6 /2 اليوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الأولى لبطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم

 

وتقدم ميرجيم بيريشا بهدف مبكر لأصحاب الأرض في الدقيقة الرابعة لكن القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي أدرك التعادل لبايرن من ضربة جزاء في الدقيقة 21.

 

واستفاد بايرن من هدف عكسي سجله راسموس كريستنسن لاعب ريد بول بالخطأ في مرماه في الدقيقة 44 ثم أدرك ريد بول التعادل بواسطة ماسايا اوكوجاوا في الدقيقة 66.

 

وحسم النادي البافاري الفوز في الدقائق الأخيرة إذ سجل جيروم بواتينج الهدف الثالث في الدقيقة 79 وتبعه ليروي ساني بتسجيل الهدف الرابع في الدقيقة 83 قبل أن يسجل ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والخامس لفريقه في الدقيقة 88 واختتم لوكاس هيرنانديز التسجيل في الوقت بدل الضائع.

 

الفوز رفع رصيد بايرن إلى تسع نقاط في الصدارة من ثلاثة انتصارات متتالية وتوقف رصيد ريد بول عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

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