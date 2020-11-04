تعرف على عدد مشاهدات مهرجان "قشطة بالزبادي" لمحمود الليثي والراقصة لورديانا
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:29 ص
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حقق مهرجان "قشطة بالزبادي" محمود الليثى والراقصة لورديانـ نجاحًا كبيرًا فوق إطلاقه حيث اقتنص المركز الأول بقائمة الأكثر رواجا بيوتيوب.
وحقق المهرجان نسب استماع ومشاهدة مرتفعة حتى الان حيث اقترب من تحقيق مليوني مشاهدة منذ طرحه في 30 أكتوبر الماضي.
ولاقي المهرجان تفاعلًا من الجمهور الذي عبر عن إعجابه بالأغنية وبالرقاصة لورديانا التي أثارت ضجة مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول مقطع لها وهي تؤدي وصلة رقص.