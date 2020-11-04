متحدث الشباب عن إحياء راقصة حفلاً بمركز قويسنا: اتخذنا إجراءات رادعة



أعلنت وزارة الشباب والرياضة أن العوائد الاستثمارية لمشاريع الطرح الاستثماري بنظام حق الانتفاع والتي ينفذها القطاع الخاص بمراكز الشباب بالجمهورية بلغت خلال الفترة من أغسطس ٢٠١٨ حتى أغسطس ٢٠٢٠ مبلغ ١.٣ مليار جنيه، بينما كانت القيمة الانشائية مجمعة لهذه المشاريع ٧٨٨ مليون جنيه تقريبًا وبلغت قيمة حق الانتفاع مبلغ ٤٩٨ مليون جنيه تقريبًا. والتي تأتي لغرض إنشاء وتطوير وإدارة الأصول غير المستغلة بمراكز الشباب.



واختلفت تلك العوائد ما بين إنشاء وتطوير أصول جديدة وعوائد حق الانتفاع من ترسية ٢٧٨ مشروع بعدد ١٨٢ مركز شباب في ١٩ محافظة هي القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والمنوفية والشرقية والدقهلية والغربية والإسماعيلية والفيوم وأسيوط والأقصر والوادي الجديد وسوهاج وكفر الشيخ ودمياط والمنيا بالإضافة الي محافظة بورسعيد.



وبلغت عدد المشاريع بمحافظة القاهره ٣٢ مشروعا بـ١٩ مركز شباب بعائد استثماري بلغ ٤٤٠ مليون جنيه تقريبًا بينما بلغت عدد المشاريع المنفذة بمحافظة القليوبية ٢٨ مشروع بعدد ٢١ مركز شباب بعائد استثماري ٨٠ مليون جنيه تقريبًا وبمحافظة الجيزة عدد ١٦ مشروع بـ١٢ مركز شباب بعائد استثماري ٥١ مليون جنيه تقريبًا وفي محافظة الإسكندرية عدد ٩ مشاريع بعدد ٦ مراكز شباب بعائد استثماري ٢١٩ مليون جنية وفي محافظة الدقهلية بلغ عدد المشاريع ١١ مشروع بعدد ٩ مراكز شباب بعائد استثماري ٧٤ مليون جنيه تقريبًا وفي محافظة الشرقية بلغ عدد المشاريع ٣٩ مشروع في ١٨ مركز شباب باجمالي عوائد استثمارية بلغت ١١١ مليون جنيه وفي محافظة البحيرة عدد ٢٧ مشروع بـ ١٦ مركز شباب بعائد استثماري ١١٦ مليون جنيه بينما بلغ عدد المشاريع بمحافظة كفر الشيخ ٢٥ مشروع بعدد ٢١ مركز شباب بعائد استثماري ١١ مليون جنيه تقريبًا وفي محافظة الفيوم تم تنفيذ ١١ مشروع بعدد ٤ مراكز شباب بعائد استثماري ٢٨ مليون جنيه وفي محافظة سوهاج بلغت عدد المشاريع ٩ مشاريع بــ ٣ مراكز شباب بعائد استثماري ٥٥ مليون جنيه وفي محافظة أسيوط عدد المشاريع ٣ بمركزي شباب بعائد استثماري ١١ مليون جنية وفي محافظة بني سويف عدد المشاريع ١٧ بعدد ١٢ مركز شباب بعائد استثماري ٣ مليون جنيه تقريبًا وفي محافظة المنوفية بلغ عدد المشاريع ٧ بـ ٣ مركز شباب بعائد استثماري بلغ ٢٥ مليون جنيه تقريبًا بينما بلغت عدد المشاريع المنفذة بمحافظة الإسماعيلية ٧ مشروعات بعدد ٦ مراكز شباب والعائد الاستثماري منها ١٥ مليون جنيه تقريبًا وفي محافظة الوادي الجديد بلغ عدد المشاريع ١١ مشروع بعدد ١١ مركز شباب بعائد استثماري ٦.٥ مليون جنيه وفي محافظة الأقصر عدد ٨ مشاريع بـ٥ مراكز شباب بعائد استثماري ٥.٥ مليون جنيه تقريبًا وكانت العوائد الاستثمارية بمحافظة دمياط ٢.٢ مليون جنيه تقريبًا لعدد ٢ مشروع بمركزي شباب كما بلغت العوائد الاستثمارية مبلغ ١.٩ مليون جنيه تقريبًا بمحافظة بورسعيد لعدد ٥ مشاريع بثلاث مراكز شباب بينما بلغت العوائد الاستثمارية بمحافظة المنيا مبلغ ٣٨ مليون جنية تقريبًا لعدد ١١ مشروع بعدد ٩ مراكز شباب.



وشملت المشروعات المطروحة (حمامات سباحة، وملاعب خماسية بالنجيل الصناعي، وملاعب أكريليك، وملاعب قانونية نجيل صناعي ونجيل طبيعي، وصالات لياقة بدينة وصالات العاب وملاهي للأطفال، وملاعب اسكواش) بالإضافة الى بعض المشروعات الخدمية المتنوعة.



وبلغ عدد حمامات السباحة المنشأة ٤٠ حمام سباحة وعدد الملاعب المتنوعة ٥٣ ملعب مابين قانوني وخماسي ومنجل نجيلًا طبيعيًا او اصطناعيًا وبلغ عدد القاعات الخدمية (قاعات المناسبات) ٣٦ قاعة بينما بلغ عدد الصالات الرياضية ١٩ صالة كذلك بلغ عدد المحلات التجارية ٦٤ محلًا تجاريًا وعدد الكافيتيريات والبوفيهات ٣٣ كافيتيريا بالاضافو الي الخدمات الأخرى والتي وصل عددها الي ٣٤ خدمة استثمارية.



عقب الدكتور محمد فوزى، المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة، على إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بمركز شباب قويسنا، قائلاً: "وزير الشباب الدكتور اشرف صبحى اتخذ إجراءات فورية ورادعة تجاه مجلس إدارة مركز شباب قويسنا بعد أن تبين صحة الأخبار المتداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن إقامة حفلات غير لائقة بقاعة المناسبات بالمركز".وأضاف "فوزى" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "التاسعة"، عبر القناة الأولى بالتليفزيون المصري، مساء الثلاثاء، أن وزير الشباب قام بحل مجلس الإدارة بسبب الحفلات غير اللائقة، موضحًا أن الشركة التي كانت تستأجر كافتيرا المركز هي التي كانت تقيم هذه الحفلات، متابعًا: "تم حل المجلس بالكامل، وإحالة العاملين بالمركز للتحقيق، وفسخ العقد مع المستأجر صاحب الواقعة".وعلق "فوزى"، على مشاركة راقصة في مركز شباب قويسنا، قائلًا: "ده شيء مرفوض تمامًا كمان داخل المجتمع المصري في الأندية ومراكز الشباب".اقرأ أيضًا: