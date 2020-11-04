ويجز يكشف تطورات حالته الصحية بعد إصابته بـ"كورونا"





كشف مغني الراب ويجز، تطورات حالته الصحية بعد إصابته بـ"كورونا" عبر خاصية "الاستوري" بموقع الصور والفيديوهات القصيرة "انستجرام".





وقال: “أحب أشكر كل الناس اللي دخلت تطمن عليا، والوضع مش صعب وأنا كويس وفي العزل، على أمل نعدي الشوية دول، وبعدين نحلل تاني ونطلع سلبي، ونرجع نغزو العالم مرة أخرى”، ويخضع ويجز للعزل المنزلي مع صديقه المصاب أيضا بكورونا.





كان ويجز أعلن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال منشور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".





وكتب ويجز قائلا: "يا جماعة أنا حللت كورونا وطلع إيجابي أنا في الجونة بقالي فترة وأحتكيت بناس كتير فأرجوكم أي حد احتك بيا في الفترة دي يعزل نفسه ويحلل ربنا يعافينا جميعا".



