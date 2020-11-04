أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن سرعة انتشار كورونا في الموجة الثانية

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قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن كافة المؤشرات تؤكد أن الموجة الثانية لفيروس كورونا أسرع انتشارًا من الموجة الاولى بنسبة تصل لـ33%



وتابع "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المصاب بنزلات بردية إذا جلس في منزله ولم يذهب إلى صلاة الجمعة سيأخذ ثوبًا أكثر، لأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.



وعن عدم اهتمام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، رد "مصباح" قائلاُ: "أنا مش عارف الناس جايبة الفتونة دي منين، احنا مش أكثر غناءً من أوروبا، ولسنا أكثر علمًا منهم".





الصحة: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا



أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 113 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99765 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 108122 حالة من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها، و6305 حالات وفاة.







وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .

