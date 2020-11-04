أستاذ مناعة يفجر مفاجأة عن سرعة انتشار كورونا في الموجة الثانية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:21 ص
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
Advertisements

قال الدكتور عبد الهادي مصباح، أستاذ المناعة، إن كافة المؤشرات تؤكد أن الموجة الثانية لفيروس كورونا أسرع انتشارًا من الموجة الاولى بنسبة تصل لـ33%

وتابع "مصباح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن المصاب بنزلات بردية إذا جلس في منزله ولم يذهب إلى صلاة الجمعة سيأخذ ثوبًا أكثر، لأن دفع الضرر مقدم على جلب المنفعة.

وعن عدم اهتمام المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية الخاصة بفيروس كورونا، رد "مصباح" قائلاُ: "أنا مش عارف الناس جايبة الفتونة دي منين، احنا مش أكثر غناءً من أوروبا، ولسنا أكثر علمًا منهم".


الصحة: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، الثلاثاء، عن خروج 113 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99765 حالات حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 197 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 14 حالة جديدة.


وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الثلاثاء، هو 108122 حالة من ضمنهم 99765 حالة تم شفاؤها، و6305 حالات وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف .

أخبار تهمك

عاجل.. ترامب يفوز في ولايتي إنديانا وكنتاكي

منذ حوالي 6 ساعات

حصيلة ليلة ساخنة من الانتخابات الأمريكية.. 11 صوتا الفرق بين ترامب وبايدن.. والصراع مستمر

منذ أقل من نصف ساعة

تامر أمين يطالب بمنع الأستاذ الجامعي المسيء للقرآن من التدريس (فيديو)

منذ ساعة و نصف

وائل الإبراشي: عانينا كثيراً من الرؤساء الديمقراطيين

منذ ساعة و 16 دقيقة

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

منذ ساعتين و 5 دقيقة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 16 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ حوالي 9 ساعات

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 14 ساعة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 18 ساعة

تفاصيل انتقال بدر بانون إلى النادي الأهلي

منذ ساعتين و 9 دقيقة

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 16 ساعة

هدف الأهلي السابق مرشح لتدريب بيراميدز

منذ أقل من ساعة

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

منذ حوالي 6 ساعات

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
06:44 ص

الانتخابات الأمريكية.. بايدن يواصل التقدم ويقترب من الرقم الحاسم

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

الانتخابات الأمريكية.. تقارب شديد بين ترمب وبايدن في ولاية فلوريدا الحاسمة

02:59 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه