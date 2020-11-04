نجم الزمالك السابق: نتيجة الذهاب خادعة.. وانصح بمشاركة هذا اللاعب أمام الرجاء

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:02 ص
بوابة الفجر
محمد جمال
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قال حمادة عبد اللطيف نجم الزمالك السابق ان نتيحة مباراة الزمالك امام الرجاء في مباراة الذهاب خادعة ولا تمنح الفريق الابيض افضلية في مباراة العودة.

 

واضاف عبد اللطيف في تصريحات خاصة لبرنامج البريمو على قناة Ten مع الاعلامي محمد فاروق انه يجب على فريق الزمالك التركيز منذ بداية المباراة وعدم استقبال اي هدف والتركيز الاكتر على تأمين خط الدفاع ومحاولة خطف هدف لحسم المباراة .

 

وتابع انه يتمنى ان يبدء الزمالك بمشاركة شيكابالا في المباراة لانه سيصنع الفارق مع تواجد بن شرقي واوباما في وجود مصطفى محمد في منطقة الهجوم سيشكل خطر كبير على دفاع الرجاء.

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