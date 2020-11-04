تعرف على حكاية تريند "معتز ترتر" التي بدأت في 2012

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:13 ص
أمنية فوزي
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قال الإعلامي يوسف الحسيني، إنه تفاجئ بتريند عالمي يحمل اسم "معتز ترتر"، والمقصود بها الهارب معتز مطر، مؤكدًا أن معتز مطر لا ينتمي إلى مهنة الإعلام العظيمة بأي شكل من الأشكال.

وأضاف "الحسيني"، خلال حواره مع فضائية "إكسترا نيوز"، أن ما يوجد في تركيا لا ينتمي للمعارضة، معلقًا: "وإللي يقول إنه معارضة هديله بالقلم على وشه، مفيش معارضة بتكون للدولة".

وأوضح أن موقع العربي الحديث نشر تقريرًا يكشف تفاصيل تورط معتز مطر في قضية تحرش وشذوذ، حيث طلب معتز مطر من أحد الشباب في القناة الاجتماع به في أحد المطاعم، وتخيل للشاب أنها جلسة عمل، ولكن تفاجئ أنه يُطلب منه "أشياء مش كويسة".

واستكمل "الإعلامي"، أن الشاب نشر الواقعة، وأكد الشاب أن معتز مطر قام بتهديده عندما علم أنه سيفضحه، وأكد موقع العربي الحديث أن هذه ليست الواقعة الأولى لمعتز مطر.

وتابع أنه تم تحرير محضر ضد معتز مطر بتاريخ 7 مارس 2012، لتعرضه للتحرش بأحد العاملين بالقناة من أماكن حساسة، وبعدها ثبت تحرشه بعدد من العاملين بالقناة، لافتًا إلى أنه تم ضبطه بأوضاع مخلة بـ"حمام" القناة التي كان يعمل بها، وذلك وفقًا لوثيقة عرضها موقع "العربي الجديد".

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