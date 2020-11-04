بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:11 ص
بوابة الفجر
أمنية فوزي
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أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الأربعاء نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.

- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.

- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.

طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.

- طقس بارد على شمال الصعيد.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفرالشيخ).

- أمطار متوسطة على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).



الوصف الفني لخرائط الطقس:

- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب شرق البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.


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