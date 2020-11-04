بيان عاجل من الأرصاد يُحذر من طقس اليوم



- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب شرق البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.







أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال بيان نشرته على موقعها الرسمي، تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.طقس الأربعاء نهارًا- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.طقس الأربعاء ليلًا- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.- طقس بارد على شمال الصعيد.- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.الظواهر الطبيعية:- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفرالشيخ).- أمطار متوسطة على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).الوصف الفني لخرائط الطقس: