مانشستر سيتي يسقط أولمبياكوس بثلاثية في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:52 ص
بوابة الفجر
وكالات
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هز فيران توريس وجابرييل جيسوس وجواو كانسيلو الشباك ليحقق مانشستر سيتي انتصاره الثالث في ثلاث مباريات بالمجموعة الثالثة في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بعد تغلبه 3-صفر على أولمبياكوس باستاد الاتحاد، يوم الثلاثاء، في الوقت الذي تغلب فيه بورتو البرتغالي على ضيفه مرسيليا الفرنسي 3 -صفر.

 

ووضع توريس سيتي في المقدمة في الدقيقة 12 بعد أن تبادل الكرة بذكاء مع كيفن دي بروين قبل أن يضعها بثقة في الشباك محرزا هدفه الثالث في ثلاث مباريات بدوري الأبطال.

 

وهز رحيم سترلينغ الشباك في الدقيقة 32 لكن الهدف أُلغي بداعي التسلل في ظل سيطرة تامة من سيتي. لكن الفريق اليوناني دخل بشكل أكبر أجواء اللقاء في الشوط الثاني.

 

وكان بوسع أولمبياكوس إدراك التعادل في الدقيقة 55 عندما وصلت تمريرة سيئة من فيل فودن إلى ماتيو فالبوينا لكن الجناح الفرنسي البالغ من العمر "36 عاما" لم يسدد الكرة جيدا.

 

ورغم أن الفريق اليوناني نادرا ما هدد مرمى سيتي، كان الفريق الإنجليزي بحاجة لهدف آخر من أجل تهدئة أعصابه وجاء في الدقيقة 81 عن طريق البديل البرازيلي جيسوس الذي سدد في الشباك من مدى قريب بعد أن هيأ له دي بروين الكرة.

 

وأكد المدافع كانسيلو انتصار سيتي في الدقيقة 90 بتسديدة جيدة من خارج منطقة الجزاء ليصبح فريق المدرب بيب غوارديولا في وضع قوي في صدارة المجموعة.

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