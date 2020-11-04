خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

علم "الفجر الرياضي"، من مصدر خاص داخل النادي الأهلي، عن تواجد المغربي بدر بانون مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الرجاء البيضاوي المغربي، داخل مقر النادي بالساعات الماضية.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة، أن اللاعب زار ملعب النادي فور وصوله مع بعثة ناديه للقاهرة من أجل مواجهة الزمالك، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر، أن الزيارة لم تستغرق وقتًا طويلًا، إلا أنها شهدت جلسة تصوير سريعة بقميص النادي، عقب إتمام التعاقد معه.

وحصل "الفجر الرياضي"، على صورة للمدافع المغربي بانون، وهو ممسك بقميص النادي الأهلي، أثناء رحلته من المغرب للقاهرة مع بعثة ناديه.

وأنهى المارد الأحمر اتفاقه بصورة نهائية مع الرجاء المغربي، للحصول على خدمات بدر بانون لاعب الفريق، والذي وافق على التواجد داخل التتش.

ومن المنتظر أن يتواجد بانون، داخل صفوف القلعة الحمراء بنهاية مشوار فريقه في دوري أبطال إفريقيا، للاعلان عن تفاصيل الصفقة بشكل رسمي.

وينضم اللاعب مباشرةً لتدريبات فريقه الجديد، عقب حسم موقف ناديه من البطولة الإفريقية، حيث يواجه الزمالك مساء غدٍ الأربعاء على ملعب القاهرة الدولي، في إياب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا، حيث خسر ذهابًا بهدف دون رد.