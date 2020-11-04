الفقي: مصر لم تتخذ موقفًا حادًا من أي انتخابات أمريكية

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:00 ص
مصطفى الفقي
مصطفى الفقي
أمنية فوزي
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قال الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، إن مصر الرسمية لم تتخذ موقفًا حادًا من أي انتخابات أمريكية على مدار تاريخها.

وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن وصول بايدن لرئاسة أمريكا لا يمكن أن يقلق مصر بعد الاستقرار الذي نعيشه.

وتابع: "لا يوجد شيء محسوم في الانتخابات الأمريكية"، لافتًا إلى أن إسرائيل تفضل ترامب، وأن ترامب قد لا يقبل الهزيمة.

وذكر المحلل السياسي، أن تعامل ترامب مع كورونا وسخريته منها في البداية كان غريبًا للغاية.

وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.

وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".

وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.

وكتب ترامب، منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدًا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".

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