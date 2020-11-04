أحمد مالك لـ"الفجر الفني": تجربتي في "حارس الذهب" بدايتي فى العالمية.. والمواهب الفنية في مصر أفضل من الغرب





فى البداية.. حدثنا عن كيفية تحضيرك لفيلم "حارس الذهب"؟



كيف جاء ترشيحك للدور؟



كيف أتقنت أكثر من اللغة استعدادا لفيلم "حارس الذهب"؟



بعد خوضك تجربة العالمية.. ماالفرق بين التجربة العالمية والمحلية؟



كيف رأيت تجربتك فى العالمية؟



ماهى المعوقات التى تقابل الممثل المصري حتى يصل إلى العالمية؟



تستعد لحكاية "أول امبارح" مع الفنانة منة شلبي.. كيف ترى هذه التجربة؟















اشتهر بتقديمه للأدوار المركبة، وفى كل مرة قادر أن يترك بصمته فى العمل الذى يشارك فيه، خاض تجربة عالمية فى فيلم "حارس الذهب"، وأشاد الكثير من النقاد بأدائه المتميز فى هذا العمل، وهو الآن يعيش حالة كبيرة من النشاط الفني حيث يستعد خلال الفترة المقبلة لمجموعة من المسلسلات المصرية.أجرى "الفجر الفني" حوارًا خاصًا مع الفنان الشاب أحمد مالك، ليكشف لنا عن كواليس التحضير لفيلم "حارس الذهب"، وكيف جاء ترشيحه للدور، والمعوقات التي من الممكن أن تعوقه لتحقيق حلم العالمية بالشكل الكامل، والفرق بين التجربة العالمية والمحلية.بدأت فترة طويلة للتحضير بسبب دراسة أفغانستان بشكل دقيق لمعرفة ثقافتها وعادات وتقاليد مجتمعها، وتاريخها فى مرحلة الفيلم، لكى استطيع أن أقدم الدور بشكل صحيح، ثم بعد ذلك فعلت ما أفعله فى أى عمل يقدم لى، وهو فهم الجانب الإنساني للشخصية وابتدت ادرب على الشخصية وافهمها.المشاركة فى فيلم عالمى تكون من خلال طلبات ترسل لوكلاء ومن ثم يطلب من الوكلاء أن يرسلوا فيديو لممثليهم ليكشفوا فيه أدائهم، ثم بعد ذلك تحدث تصفيات بين خمس ممثلين آخرين، وأنا صورت تجارب الاداء الخاصة بى في منزلى، ولكن بعد ذلك علمت من المخرج أنه طلبنى بالاسم عندما رأى مشهد لى من مسلسل "لا تطفىء الشمس".أنا تحدثت فى هذا الفيلم أربع لغات وهم "الباتشو، الاسترالي، الإنجليزية، العربية"، تعلمت لغة الباتشو وهى لغة أفغانستان خلال ثلاث أشهر، وكنت حريص على إتقان اللغة وهضمها والحمد لله خلال الثلاثة شهر أتقنتها.المواهب فى مجال الفن لا يوجد فرق فأنا أري أننا لدينا متميزون فى مجالاتهم سواء أقسام التجميل والتصوير والجرافيك، بل أن لدينا مواهب أفضل منهم ولكن مايميزهم الإنتاج الضخم وهيكلة التنظيم فى الوقت.رأيتها فرصة حقيقية لى ولابد من استغلالها وهى خطوة البداية لى، وأنا سعيد جدا بهذه التجربة وأعتبر نفسى وفقت إلى حد ما فى هذه التجربة.من وجهة نظري التحدى الأكبر للممثلين هو اللغة لأن اللغة هى التى تجعلك متمكن من أداء جميع الأدوار فى السينما ولن تنحصر أدوارك على دور واحد، لذلك اللغة هى أهم شيء للممثل حتى يتمكن من تحقيق حلمه.تجربة جميلة جدا ومختلفة وأنا سعيد بالعمل مع صديقتي منة شلبي، كما أيضاً سعيد جدا بالعمل مع المخرج محمد شاكر فهو من المخرجين المتمكنين الذين يستطيعوا أن يخرجوا من الممثل أفضل شيء، وأتمنى أن تنال الحكاية إعجاب الجمهور.