ليفربول يكتسح أتالانتا بخماسية في دوري الأبطال.. وصلاح يسجل هدفا

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:20 ص
بوابة الفجر
وكالات
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واصل ليفربول بطل إنجلترا انطلاقته القوية في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم وحقق الانتصار الثالث على التوالي حيث تغلب على مضيفه أتالانتا الإيطالي 5 - صفر يوم الثلاثاء في الجولة الثالثة من مباريات المجموعة الرابعة.

 

ويدين ليفربول بفضل كبير في الانتصار الكبير لمهاجمه البرتغالي دييغو غوتا الذي سجل ثلاثية (هاتريك) في الدقائق 16 و33 و55 بينما كان الهدفان الآخران من نصيب النجم المصري محمد صلاح والنجم السنغالي ساديو ماني، وسجلاهما في الدقيقتين 47 و49 .

 

ورفع ليفربول بذلك رصيده إلى تسع نقاط في صدارة المجموعة بينما تجمد رصيد أتلانتا عند أربع نقاط.

 

وعادل محمد صلاح بذلك رقم ستيفن جيرارد الهداف التاريخي لليفربول في دوري الأبطال، حيث رفع رصيده في البطولة بقميص الفريق إلى 21 هدفا.

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