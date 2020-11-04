طقس بارد على القاهرة وأمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.





طقس الأربعاء نهارًا

- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.





- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.





- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.





- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.





طقس الأربعاء ليلًا

- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.

- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.

- طقس بارد على شمال الصعيد.

- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.





الظواهر الطبيعية:

- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفرالشيخ).

- أمطار متوسطة على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).





الوصف الفني لخرائط الطقس: