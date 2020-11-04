طقس بارد على القاهرة وأمطار على هذه المناطق.. تحذيرات عاجلة من الأرصاد
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 01:19 ص
أمنية فوزي
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أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا على موقعها الرسمي، يكشف عن تفاصيل حالة الطقس المتوقعة اليوم الأربعاء الموافق 4 نوفمبر 2020، على مدن ومحافظات الجمهورية.
طقس الأربعاء نهارًا
- طقس معتدل على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا على القاهرة.
- طقس لطيف على السواحل الغربية، معتدل على السواحل الشرقية، والرياح نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.
- طقس معتدل على جنوب سيناء، والرياح نشطة.
- طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد، والرياح نشطة.
طقس الأربعاء ليلًا
- طقس بارد على القاهرة والوجه البحري.
- طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالة الغربية، لطيف على السواحل الشمالية الشرقية.
- طقس بارد على شمال الصعيد.
- طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء، وجنوب الصعيد.
الظواهر الطبيعية:
- أمطار خفيفة على بعض المناطق من شمال الوجه البحري (البحيرة- كفرالشيخ).
- أمطار متوسطة على بعص المناطق من السواحل الشمالية (السلوم- مطروح- الإسكندرية- رشيد- بورسعيد- العريش).
الوصف الفني لخرائط الطقس:
- يتأثر شمال البلاد بامتداد مرتفع العروض الوسطى، بينما يتأثر جنوب شرق البلاد بامتداد منخفض السودان الموسمي.
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