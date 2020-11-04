كفر الشيخ يتعاقد مع مدافع المنصورة وحارس النجوم بالقسم الثاني

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تعاقد نادي كفر الشيخ، بقيادة المدير الفني عبد الفتاح عبد الرزاق، مع اللاعب عصام نصار، مدافع فريق المنصورة، لمدة ثلاث مواسم.





وتعاقد ايضاً كفر الشيخ مع حارس النجوم السابق، محمد فتحي لمدة ثلاث مواسم.



وحضر ابرام التعاقدات كلاً من المدير الفني عبد الفتاح عبد الرزاق، وامين الصندوق ضياء العلماني، وعضو مجلس الإدارة مجدي الزواوي، ووكيل اللاعبين كابتن محمد نصار.





ويسعي كفر الشيخ، للتعاقد مع العديد من اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق وتلبيه احتياجات الجهاز الفني استعدادا لدوري القسم الثاني.