كفر الشيخ يتعاقد مع مدافع المنصورة وحارس النجوم بالقسم الثاني

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:12 ص
بوابة الفجر
هدير أسامة
Advertisements


تعاقد نادي كفر الشيخ، بقيادة المدير الفني عبد الفتاح عبد الرزاق، مع اللاعب عصام نصار، مدافع فريق المنصورة، لمدة ثلاث مواسم.


وتعاقد ايضاً كفر الشيخ مع حارس النجوم السابق، محمد فتحي لمدة ثلاث مواسم.

وحضر ابرام التعاقدات كلاً من المدير الفني عبد الفتاح عبد الرزاق، وامين الصندوق ضياء العلماني، وعضو مجلس الإدارة مجدي الزواوي، ووكيل اللاعبين كابتن محمد نصار.


ويسعي كفر الشيخ، للتعاقد مع العديد من اللاعبين لتعزيز صفوف الفريق وتلبيه احتياجات الجهاز الفني استعدادا لدوري القسم الثاني.

أخبار تهمك

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 15 ساعة

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الصحة: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من نجم الأهلي بعد انتقاله للاتحاد السكندري

منذ ساعة و 13 دقيقة

6 ولايات تحسم عملية الفوز في الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ أقل من ساعتين

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ 42 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:22 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه