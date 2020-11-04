مصطفى الفقي: موقف ترامب في ملف سد النهضة يستحق منا التقدير
الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 08:01 ص
أمنية فوزي
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علق الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، على الانتخابات الأمريكية، قائلا إن عقلية الشعب الأمريكي تحمل روح المغامرة، لافتًا إلى أن النظام الانتخابي الأمريكي ليس عادلًا، وقد يكسب مرشح في التصويت الشعبي ويخسر في المجمع الانتخابي.
وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن نظام التصويت المعقد في الانتخابات الأمريكي يجعل التنبؤ بالنتيجة صعبًا للغاية.
وتابع: "لا نستطيع أن نقول إن الديموقراطيين أفضل لمصر أم الجمهوريين، وموقف ترامب في ملف سد النهضة يستحق منا التقدير، وما قام به ترامب لا يتخذه الكثير من الرؤساء الأمريكيين"، لافتًا إلى أن الكيمياء بين ترامب والرئيس السيسي متوافقة.
وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث فتحت قرية في ولاية نيو هامبشاير أبواب مراكز الاقتراع في منتصف الليل بالتوقيت المحلي.
وفي ساعة متأخرة من مساء الاثنين، وضع موقعا التواصل الاجتماعي "تويتر" و"فيسبوك"، علامة تحذير على منشور للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وصف فيها قرارًا للمحكمة العليا بشأن التصويت في ولاية بنسلفانيا بأنه "خطير جدًا".
وقد سمحت المحكمة العليا، الأسبوع الماضي، بتمديد المهلة الزمنية اللازمة لتلقي الأصوات الواردة بالبريد في انتخابات الرئاسة المقررة الثلاثاء، في بنسلفانيا ونورث كارولاينا، وهما ولايتان محوريتان في فرص فوز ترامب على خصمه جو بايدن.
وكتب ترامب، منشورًا عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، قال فيه: "قرار المحكمة العليا الخاص بالتصويت في بنسلفانيا قرار خطير جدًا، فهو سيسمح بغش مستفحل دون كابح وسيقوض أنظمة قوانينا بالكامل. كما أنه يبعث على العنف بالشوارع. لا بد من فعل شيء".
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