مصطفى الفقي: موقف ترامب في ملف سد النهضة يستحق منا التقدير

علق الدكتور مصطفى الفقي، المحلل السياسي، على الانتخابات الأمريكية، قائلا إن عقلية الشعب الأمريكي تحمل روح المغامرة، لافتًا إلى أن النظام الانتخابي الأمريكي ليس عادلًا، وقد يكسب مرشح في التصويت الشعبي ويخسر في المجمع الانتخابي.





وأشار "الفقي"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، إلى أن نظام التصويت المعقد في الانتخابات الأمريكي يجعل التنبؤ بالنتيجة صعبًا للغاية.





وتابع: "لا نستطيع أن نقول إن الديموقراطيين أفضل لمصر أم الجمهوريين، وموقف ترامب في ملف سد النهضة يستحق منا التقدير، وما قام به ترامب لا يتخذه الكثير من الرؤساء الأمريكيين"، لافتًا إلى أن الكيمياء بين ترامب والرئيس السيسي متوافقة.



