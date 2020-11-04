مفاجآت جديدة في واقعة العثور على جثة طفل بكرداسة

كشفت التحقيقات، عن مفاجآت جديدة، في واقعة العثور على جثة طفل يتجاوز ال١٢ عاما، بداخل جوال داخل صندوق قمامة بمنطقة كرداسة، حيث تم اكتشاف الجريمة من خلال أحد عمال النظافة أثناء تفريغ صناديق القمامة، عندما عثر على (كيس) جوال مربوط، وأثناء فتحه وجد الجثة، فتم على الفور إبلاغ القسم.





وأوضحت، أن المتهم البالغ من العمر ١٧ عاما، كان معروفا فيالمنطقة بأنه سئ السمعة، نتيجة عدم اهتمام والديه به، ووجود مشاكل كثيرة داخل أسرته.