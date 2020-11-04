مفاجآت جديدة في واقعة العثور على جثة طفل بكرداسة

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:02 ص
ارشيفية
ارشيفية
إيريني صفوت
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كشفت التحقيقات، عن مفاجآت جديدة، في واقعة العثور على جثة طفل يتجاوز ال١٢ عاما، بداخل جوال داخل صندوق قمامة بمنطقة كرداسة، حيث تم اكتشاف الجريمة من خلال أحد عمال النظافة أثناء تفريغ صناديق القمامة، عندما عثر على (كيس) جوال مربوط، وأثناء فتحه وجد الجثة، فتم على الفور إبلاغ القسم.

وأوضحت، أن المتهم البالغ من العمر ١٧ عاما، كان معروفا  فيالمنطقة بأنه سئ السمعة، نتيجة عدم اهتمام والديه به، ووجود مشاكل كثيرة داخل أسرته.
وأفاد الجيران في المنطقة في التحقيقات، بأنه من يتعاطى المواد المخدرة.

وأوضحت التحقيقات، أن الجاني قام باستدراجه وضربه بعصا، مما أسفر عن اصابات عديدة، وأيضا كسر في الرقبة، حتى لفظ انفاسه الأخيرة.

وأفادت التحقيقات، أن الطفل يتجاوز ال١٢ عاما، وأن وراء ارتكاب الجريمة طفل يقطن بمنطقة بولاق، يبلغ من العمر ١٧ عاما.

 اعترف الطفل، انه قام باصطحاب المجني عليه إلى منزله وضربه ضربة مميتة بعصا، بعد أن قيد المجني عليه، وقام بلفه في "كيس وجوال"، للتخلص من الجثة، بعد أن استحوذ على التليفون المحمول الخاص بالمجني عليه ومتعلقاته، وبعد ذلك تم إلقاءه في صندوق قمامة في منطقة كرداسة

البداية، عندما تلقى قسم شرطة كرداسة إشارة بوجود جوال مربوط من العنق وبفحصة تبين أنه لطفل، وبه إصابات عديدة 

وعلى الفور قامت قوة من قسم كرداسة بالتحريات الدقيقة اللازمة لكشف غموض الجريمة، حيث تبين في التحريات الأولية أنه لا يوجد محضر بتغيب أحد الأطفال في دائرة القسم، لكن في محيط دائرة قسم بولاق الدكرور، وتم تحرير محضر بتغيب الطفل القتيل "شكوكو" وتم تعقب كاميرات المراقبة بمحيط منزل الطفل، وبتفريغ محتواها، تحددت هوية الجاني، يبلغ من العمر 17 عاما، والذي يسكن في ببولاق الدكرور.

تم تحرير محضر بالواقعة، لاتخاذ الاجراءات اللازمة
مفاجآت جديدة في واقعة العثور على جثة طفل بكرداسة
مفاجآت جديدة في واقعة العثور على جثة طفل بكرداسة

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