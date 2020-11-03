كفر الشيخ يتعاقد مع جوكر الأوليمبي





ويعد اللاعب من الأوراق الرابحة لما يملكة من خبرات كبيرة، ومهارة وسرعة والقدرة على إحراز وصناعة الأهداف.

تعاقد الفريق الأول لكرة القدم بنادي كفر الشيخ، بقيادة المدير الفني عبد الفتاح عبد الرزاق، مع اللاعب ماهر عبده، جناح مهاجم فريق الأوليمبي السكندري، لتدعيم صفوفه، استعداداً للموسم الجديد من منافسات مسابقة دوري القسم الثاني 2020-2021.ماهر عبده، مواليد 92 لعب من قبل في أندية وادي دجلة، وغزل شبين، والأوليمبي، وحضر إبرام التعاقد المدير الفني عبد الفتاح عبد الرزاق، ومجدي الزواوي، مدير التعاقدات.