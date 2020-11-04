أول تعليق من نجم الأهلي بعد انتقاله للاتحاد السكندري

كشف كريم يحيى، لاعب الأهلي، والمعار للاتحاد السكندري، أسباب انتقاله لزعيم الثغر، خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وقال كريم في تصريحات لبرنامج البريمو على قناة Ten "تواجد حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري، من أهم أسباب رحيلي لزعيم الثغر".

وأضاف "لم أحصل على فرصة المشاركة بشكل كامل مع الفريق الأول بالأهلي، ولذلك فضلت الإعارة لإثبات نفسي، ثم العودة للمشاركة أساسيًا مع الشياطين الحمر".

وتابع "اللعب تحت قيادة التوأم، إضافة قوية لمسيرتي، خاصة مع فريق كبير بحجم الاتحاد السكندري".