"لم أقصد الإساءة".. هاني رمزي يعلن رسميا تغيير اسم فيلمه "عمر المختار" عقب الهجوم عليه

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:04 ص
بوابة الفجر
مي مرسي
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قرر الفنان هاني رمزي تغيير اسم فيلمه الجديد "عمر المختار" والذي آثار جدل الجمهور حيث قال البعض أنه يسئ لشخصية هامة.


وكتب "رمزي" عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك " قائلا: "أعتذر لكل اللى فهم إننا نقصد السخرية من رمز من رموز الوطن العربى عمر المختار ليس له علاقة به ونحن صناع الفيلم شاغلنا هو إسعاد الناس وليس الإساءة لأحد ولذلك سنقوم بتغير اسم الفيلم وآسف لما حدث وأرجو قبول اعتذارى".

يذكر أن الفنان هاني رمزي يعود إلى السينما مرة أخرى عقب غياب طال لمدة ثلاث سنوات.

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