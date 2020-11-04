شاهد.. صورة نادرة تجمع فاتن حمامة ومريم فخر الدين بزوجيهما الشقيقين

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:58 ص
بوابة الفجر
ريهام كمال
Advertisements

تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين، جميلة من جميلات السينما المصرية، والتي لقبت بالعديد من الألقاب ومنها حسناء السينما.

ويقدم لك بوابة "الفجر الفني" صورة نادرة تجمع فاتن حمامة مريم فخر الدين بزوجيهما الشقيقين

لقطة نادرة تجمع أربعة من أعمدة الفن المصري الفنان الراحل محمود ذوالفقار وشقيقه المخرج الشهير عز الدين ذوالفقار مع زوجتيهما الفنانتين فاتن حمامة ومريم فخر الدين.

تزوجت فاتن حمامة من عز الدين ذو الفقار في سن مبكرة وأخرج لها عدد كبير من أفلامها لكن هذا الزواج الذي أثمر عن ابنتها نادية لم يكتمل فسرعان ما تم الطلاق بينهما لتتزوج مرة أخرى من الفنان عمر الشريف.

أما الفنانة مريم فخر الدين فقد تزوجت من الفنان محمود ذو الفقار لكن زواجهما انتهى بالانفصال نتيجة سوء العلاقة بينهما والتي وصلت إلى حد قيامه بضربها لتخوض بعد ذلك عدد من الزيجات أشهرها من المطرب فهد بلان وهو الزواج الذي انتهى بالانفصال أيضًا.

أخبار تهمك

شوبير يكشف مفاجأة نارية عن استبعاد كهربا من منتخب مصر

منذ حوالي 12 ساعة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 11 ساعة

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ أقل من ساعتين

عاجل .. زيادة جديدة في الاحتياطي النقدي للبلاد

منذ حوالي 15 ساعة

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 6 ساعات

أول تعليق من نجم الأهلي بعد انتقاله للاتحاد السكندري

منذ ساعة و 10 دقيقة

6 ولايات تحسم عملية الفوز في الانتخابات الأمريكية 2020.. تعرف عليهم

منذ أقل من ساعتين

الصحة: تسجيل 197 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و 14 حالة وفاة

منذ أقل من ساعة

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ حوالي 4 ساعات

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

منذ 39 دقيقة

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 9 ساعات

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:22 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

خاص.. بانون يظهر في الجزيرة ويطل بقميص الأهلي قبل موقعة الزمالك

12:33 ص

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه