شاهد.. صورة نادرة تجمع فاتن حمامة ومريم فخر الدين بزوجيهما الشقيقين

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تحل اليوم ذكرى وفاة الفنانة الكبيرة مريم فخر الدين، جميلة من جميلات السينما المصرية، والتي لقبت بالعديد من الألقاب ومنها حسناء السينما.



ويقدم لك بوابة "الفجر الفني" صورة نادرة تجمع فاتن حمامة مريم فخر الدين بزوجيهما الشقيقين



لقطة نادرة تجمع أربعة من أعمدة الفن المصري الفنان الراحل محمود ذوالفقار وشقيقه المخرج الشهير عز الدين ذوالفقار مع زوجتيهما الفنانتين فاتن حمامة ومريم فخر الدين.



تزوجت فاتن حمامة من عز الدين ذو الفقار في سن مبكرة وأخرج لها عدد كبير من أفلامها لكن هذا الزواج الذي أثمر عن ابنتها نادية لم يكتمل فسرعان ما تم الطلاق بينهما لتتزوج مرة أخرى من الفنان عمر الشريف.



أما الفنانة مريم فخر الدين فقد تزوجت من الفنان محمود ذو الفقار لكن زواجهما انتهى بالانفصال نتيجة سوء العلاقة بينهما والتي وصلت إلى حد قيامه بضربها لتخوض بعد ذلك عدد من الزيجات أشهرها من المطرب فهد بلان وهو الزواج الذي انتهى بالانفصال أيضًا.



