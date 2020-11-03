ترامب: الفوز سهل لكن الخسارة يصعب تجرعها!

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:45 م
بوابة الفجر
وكالات
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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، إن الفوز بالانتخابات الرئاسية "أمر هين"، على عكس الخسارة التي يصعب تجرعها.

 

وفي جوابه عن أسئلة الصحفيين حول ما إذا كان قد أعدّ خطابا خاصا بالفوز بالانتخابات أو خسارتها، قال ترامب: "أنا لم أفكر في خطاب فوز أو تقبل للهزيمة بعد"، مضيفا "آمل في أنني سألقي أحدهما فقط"، في إشارة إلى خطاب الفوز بالانتخابات، متابعا: "الفوز أمر هين، لكن الخسارة لا تكون سهلة أبدا، خاصة بالنسبة لي".

 

وتجري اليوم عملية التصويت المباشر من خلال صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية الأمريكية التي يتنافس فيها ترامب والمرشح الديمقراطي جو بايدن.

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