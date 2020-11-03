نجم مانشستر سيتي يتصدر قائمة صانعي الأهداف عالميا

حقق البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، صدارة صانعي الأهداف، التي يحلتها الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.





وصنع دي بروين، هدف تقدم السيتيزنز في شباك أولمبياكوس، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.





وقالت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، منذ بداية موسم 2017/2018، لم يتفوق على دي بروين في صناعة الأهداف بدوري الأبطال، سوى كيليان مبابي.



