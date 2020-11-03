نجم مانشستر سيتي يتصدر قائمة صانعي الأهداف عالميا
الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:33 م
الفجر الرياضي
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حقق البلجيكي كيفين دي بروين، نجم مانشستر سيتي، صدارة صانعي الأهداف، التي يحلتها الفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان.
وصنع دي بروين، هدف تقدم السيتيزنز في شباك أولمبياكوس، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
وقالت شبكة "أوبتا" للإحصاءات، منذ بداية موسم 2017/2018، لم يتفوق على دي بروين في صناعة الأهداف بدوري الأبطال، سوى كيليان مبابي.
وياتي كيليان مبابي في صدارة قائمة صانعي الأهداف بدوري أبطال أوروبا على مدار المواسم الثلاثة الماضية، بالإضافة إلى الموسم الحالي، برصيد 15 تمريرة حاسمة، في حين يملك دي بروين 13 تمريرة.