موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء البيضاوي في دوري أبطال إفريقيا والقنوات الناقلة

سيكون عشاق كرة القدم على موعد قوي ومثير، عندما يلتقي الزمالك مع الرجاء البيضاوي المغربي، في إياب نصف نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم.





موعد مباراة الزمالك ضد الرجاء المغربي





ومن المقرر أن تُقام مواجهة الزمالك ضد الرجاء الرياضي المغربي، في الساعة الثامنة مساء يوم 4 نوفمبر من القادم ضمن إطار منافسات إياب الدور قبل النهائي لدوري أبطال أفريقيا، وتذاع المباراة على قناة beIN Sports HD 7.





كما تنقل مباراة الزمالك والرجاء بشكل مجاني عبر قناة "أون تايم سبورت" عبر البث الأرضي للتلفزيون المصري.





وحقق الزمالك فوزًا غاليًا خارج قواعده في مباراة الذهاب أمام الرجاء المغربي بهدف نظيف حمل توقيع المتألق أشرف بن شرقي.