بورتو يعلن عن صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:25 م
بوابة الفجر
ايمان الجعيدي
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أكد أحمد أبو العنين مدير الكرة بنادي بورتو السويس أن الفريق أنهى التعاقد مع ٥ لاعبين وسيتم الاعلان عنهم خلال الأيام القادمة في مؤتمر صحفي .

وأضاف " أبو العنين " في تصريحات خاصة ل " الفجر " أن الفريق يستعد جيد لبدء الموسم الجديد من دوري القسم الثاني ، تحت قيادة المدير الفني أشرف توفيق .

وكان فريق بورتو قد صعد حديثا للقسم الثاني بعد اعتلاء قمة المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، خلال الموسم المنقضي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ .

كما أنهى الفريق مؤخرا اجراءات ضم اللاعب السيد حمدي والذي سبق له اللعب لبورتو خلال التواجد بالقسم الثاني منذ موسمين .

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