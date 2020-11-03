بورتو يعلن عن صفقاته الجديدة في مؤتمر صحفي

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أكد أحمد أبو العنين مدير الكرة بنادي بورتو السويس أن الفريق أنهى التعاقد مع ٥ لاعبين وسيتم الاعلان عنهم خلال الأيام القادمة في مؤتمر صحفي .



وأضاف " أبو العنين " في تصريحات خاصة ل " الفجر " أن الفريق يستعد جيد لبدء الموسم الجديد من دوري القسم الثاني ، تحت قيادة المدير الفني أشرف توفيق .



وكان فريق بورتو قد صعد حديثا للقسم الثاني بعد اعتلاء قمة المجموعة السابعة بدوري القسم الثالث ، خلال الموسم المنقضي ٢٠١٩ / ٢٠٢٠ .



كما أنهى الفريق مؤخرا اجراءات ضم اللاعب السيد حمدي والذي سبق له اللعب لبورتو خلال التواجد بالقسم الثاني منذ موسمين .