خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:22 م
بوابة الفجر
علي خلاف
Advertisements

تحدثت تقارير صحفية جنوب إفريقية عن توقيع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو لصالح النادي الأهلي، لمدة ثلاثة أعوام مقابل ثلاثة ملايين دولار.

حقيقة مفاوضات الأهلي مع سيرينو

ورد المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو، على أبناء توقيعه لصالح النادي الأهلي، واقتراب قدومه إلى مصر للإنضمام بشكل رسمي إلى القلعة الحمراء.

وقال سيرينو في تصريحات خاصة لـ«الفجر الرياضي»: " كذب لم أوقع للنادي الأهلي، ولم يتفاوض معي أحد مؤخرا بشأن الإنضمام إلى الفريق".

ويجيد سيرينو اللعب كمهاجم صريح أو على الجناين، حيث يبلغ من العمر 29 عامًا، وأظهر تألقًا كبيرًا مع صنداونز في دوري أبطال أفريقيا على مدار العامين الماضيين.

الجدير بالذكر أن مسؤولي صن داونز الجنوب إفريقي، رفضوا مسبقا رحيل الأروجوياني جاستن سيرينو، إلى النادي الأهلي وتمسكوا ببقائه مع بطل جنوب إفريقيا.

وكان صن داونز، قد تقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي، للحصول على خدمات الثنائي حسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة مقابل 5 مليون دولار أمريكي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

صن داونز صفقة الأهلي سيرينو الفجر الرياضي الأهلي أخبار الأهلي

أخبار تهمك

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 40 دقيقة

رسميا.. الإعلاميين يخطف "شعراوي" في صفقة إنتقال حر بالقسم الثاني

منذ ساعة و 9 دقيقة

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

مهاجم الأهلي يقترب من الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 10 دقيقة

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ 19 دقيقة

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يومين

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ يوم

موضوعات متعلقة

خاص.. صن داونز يكشف حقيقة انتقال سيرينو إلى الأهلي

خطة جديدة من الأهلي لضم نجم صن داونز

"سيرينو" خارج حسابات الأهلي

لا تراجع ولا استسلام.. الأهلي يصر على ضم نيمار إفريقيا

نيمار إفريقيا.. الأهلي يصر على ضم الصفقة الكبرى

منافسة قوية بين الزمالك والأهلي لضم نجم إفريقيا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
11:22 م

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

05:48 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه