خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية





تحدثت تقارير صحفية جنوب إفريقية عن توقيع المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو لصالح النادي الأهلي، لمدة ثلاثة أعوام مقابل ثلاثة ملايين دولار.





حقيقة مفاوضات الأهلي مع سيرينو





ورد المهاجم الأروجوياني جاستن سيرينو، على أبناء توقيعه لصالح النادي الأهلي، واقتراب قدومه إلى مصر للإنضمام بشكل رسمي إلى القلعة الحمراء.





وقال سيرينو في تصريحات خاصة لـ« الفجر الرياضي »: " كذب لم أوقع للنادي الأهلي، ولم يتفاوض معي أحد مؤخرا بشأن الإنضمام إلى الفريق".





ويجيد سيرينو اللعب كمهاجم صريح أو على الجناين، حيث يبلغ من العمر 29 عامًا، وأظهر تألقًا كبيرًا مع صنداونز في دوري أبطال أفريقيا على مدار العامين الماضيين.





الجدير بالذكر أن مسؤولي صن داونز الجنوب إفريقي، رفضوا مسبقا رحيل الأروجوياني جاستن سيرينو، إلى النادي الأهلي وتمسكوا ببقائه مع بطل جنوب إفريقيا.





وكان صن داونز، قد تقدم بعرض رسمي إلى النادي الأهلي، للحصول على خدمات الثنائي حسين الشحات، ومحمد مجدي أفشة مقابل 5 مليون دولار أمريكي.



