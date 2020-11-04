أسعار الذهب اليوم الأربعاء 4-11-2020.. ارتفاع ملحوظ بسعر المعدن الأصفر

الأربعاء 04/نوفمبر/2020 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
شريف بدر
Advertisements

صعدت أسعار الذهب المحلي فى مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، ليصعد سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شعبية بنحو 7 جنيهات بأسواق الصاغة ومحلات المجوهرات.

أسعار الذهب فى مصر

 سجل  سعر جرام عيار 18 : 715.75 جنيها.

 

 بلغ سعر جرام عيار 21 : 835 جنيها.

 

حقق سعر جرام عيار 24 : 954.25 جنيها.

 

الجنيه الذهب سجل  سعر: 6680 جنيها.


أسعار الذهب عالميًا:

قفزت أسعار الذهب بنهاية التعاملات يوم الثلاثاء، مع هبوط قوي العملة الأمريكية، وتحول الأنظار لانتخابات الرئاسة.


وينتظر المستثمرون نتائج انتخابات رئاسة الولايات المتحدة التي تنعقد اليوم مع ميل استطلاعات الرأي للمرشح الديمقراطي جو بايدن على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال ترامب إنه يعتقد أنه سيحظى بليلة عظيمة لصالحه في الانتخابات الأمريكية.

 

كما يترقب المستثمرون اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي والذي سيصدر قراره بشأن معدلات الفائدة يوم الخميس المقبل.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة للشهر الخامس على التوالي بنحو 1.1 بالمائة.

وعند التسوية، ارتفع سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم ديسمبر بنحو 1 بالمائة أو ما يوازي 17.90 دولار إلى 1910.40 دولار لأوقية.

 

وبحلول الساعة 6:40 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.7 بالمائة 1908.4 دولار للأوقية.

وخلال نفس الفترة، هبط مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 93.35.


شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

سعر جرام الذهب فى مصر سعر الذهب فى مصر الدهب فى مصر الانتخابات الامريكيه اسعار الذهب فى والصاغة اسعار الذهب فى مصر اسعار الذهب بمحلات الذهب اسعار الذهب اليوم فى مصر اسعار الذهب اليوم

أخبار تهمك

بـ 5 ملايين دولار.. صن داونز يستهدف التعاقد مع نجمي الأهلي

منذ حوالي 7 ساعات

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

منذ ساعتين و 35 دقيقة

الزمالك يتلقى ضربة قاضية قبل مواجهة الرجاء بدوري أبطال أفريقيا

منذ ساعتين و 5 دقيقة

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

منذ حوالي 9 ساعات

الأهلي يرفض رحيل نجم الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

صراع شرس بين الأهلي والزمالك لضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 7 ساعات

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

منذ 14 دقيقة

مهاجم الأهلي يقترب من الإسماعيلي

منذ حوالي 3 ساعات

رسميا.. الإعلاميين يخطف "شعراوي" في صفقة إنتقال حر بالقسم الثاني

منذ ساعة

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

منذ حوالي 5 ساعات

أول تعليق لـ قضاة مصر على واقعة "طفل المرور" (فيديو)

منذ يومين

مجزرة بيضاء.. باتشيكو يستقر على رحيل هذا الثلاثي عن الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل - كهربا يكشف حقيقة اعتذاره لـ "فضل"

منذ يوم

عاجل.. تصريح جديد من السيسي بشأن سد النهضة

منذ يوم

بيان عاجل من هيئة الأرصاد بشأن طقس الغد

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أسعار الذهب اليوم الجمعة 26-6-2020.. المعدن الأصفر يبدد المكاسب الأسبوعية

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 28-7-2020 خلال التعاملات الصباحية

7 جنيهات زيادة فى سعر الذهب خلال التعاملات المسائية اليوم الأربعاء

أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 18-8-2020.. المعدن الأصفر يواصل الارتفاع ببداية التعاملات

أسعار الذهب تواصل ارتفاعها.. وعيار 24 يتجاوز 1000 جنيه

أسعار الذهب تتحول للارتفاع خلال التعاملات المسائية والجرام يزيد 8 جنيهات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
05:48 م

قرار عاجل من التعليم العالي بشأن واقعة إهانة أستاذ جامعي للقرآن (فيديو)

خاص لـ "الفجر الرياضي".. سيرينو يرد على أبناء توقيعه للأهلي برسالة نارية

11:22 م

بعد تزايد إصابات كورونا.. التفاصيل الكاملة بشأن مواعيد غلق المحال والمقاهي

02:22 م

موسيماني يُحدد الراحلين عن الأهلي.. بالأسماء

07:02 م

موعد الإعلان عن صفقة الموسم في الأهلي

09:01 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب: العجوز الشمطاء

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: معركة تصفية هشام عز العرب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 17 | ليلة القبض على فاطمة.. أسرار تنشر للمرة الأولى بعد 38 عاما من عرضه