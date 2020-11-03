حكاية فرقة أم كلثوم.. "إبراهيم عفيفي" الشيطان العجوز عازف الرق

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كان الفرق بين فرقة أم كلثوم والفرقة الماسية خطير يعنى نظامين مختلفين اختلاف كلى مع أن الاعزفين فى الفرقتين هم نفس العازفين تقريبًا مع اختلاف الآلات الاساسية يعنى القانون والناى وبعض طاقم الإيقاع.



كان اهم مواصفات العازف فى الفرقة الماسية اولًا ان يكون مجيدًا لقراءة النوتة الموسيقية بمجرد النظر " البريما فيستا " بنسبة لاتقل عن 100% وثانيًا ان يكون عازف متميز، ولكن فرقة ام كلثوم كانت لا تستعمل النوتة، كانت ام كلثوم وملحنيها العمالقة يفضلون العازف الماهر الحلو الأداء وكان الملحن يمسك العود ويقوم بتحفيظ الفرقة جملة جملة، لذلك لو قارنت بين الجمل الموسيقية فى الفرقة الماسية وفرقة ام كلثوم.



تجد فى الفرقة الماسية توحيد فى اداء الجملة نظرًا للتقيد الشديد بالنوتة الموسيقية والتى تحدد ما اعزف بالتحديد بمعنى ممنوع إضافة شىء على النوتة وكل شىء مطلوب في العزف مكتوب في النوتة ولكن مع ام كلثوم، العازف كان يحفظ اللحن في خمسين بروفة حتى يمشي اللحن في اعماقه وفي دمه، ومع وجود جو السلطنة المفرطة مع ام كلثوم هنا يُترك العازف ليجود اثناء العزف لذلك تجد السلطنة المفرطة للكمنجات مع ام كلثوم وذلك جزء من إبداع ام كلثوم.



كان إبراهيم عففيفي، أول عازفين الرق في الفرقة وكان شخصية طريفة وخفيف الدم، وهناك ملحوظة كان لابد ان عازف الرق أن يكون خفيف الدم يطلق دائما النكتة والقفشة والتعليق المضحك وهذا من أهم صفاته لأن خفة الدم والنكتة والقفشة كان يعزفهم على الرق أيضًا.



أم كلثوم كانت شخصية قوية جدًا الجميع يخشاها ويتحدث معها بإحترام شديد ماعدا ابراهيم عفيفي لأنه يعرفها من ايام كانت ماتزال تتعلق في الحبال الدائبة كان له عليها حكم الأب أو الأستاذ كان الوحيد الذي يقول لأم كلثوم يابت وكانت تتقبلها منه.



كانت ام كلثوم مفرطة الذكاء كانت عندما تخطىء قبل أن يشعر أحد من المستمعين، كان ابراهيم عفيفي، بطربوشه يحس بعد واحد على 1000 من الثانية كان يعطيها الدمين ويقول لها بدون أن يدرى أحد " إرجعي يابت أو ادخلي يابت" تعود مرة ثانية إلى الصواب وهنا تتجلى عبقرية أم كلثوم قالت ابراهيم عفيفي، "بيسترني" بمعنى أن يغطي على أخطائها.



كل خطأ اصلحه ابراهيم عفيفي لأم كلثوم اليوم تسمعه تجد انه تنويع جميل في الجملة وليس خطأ وذلك يرجع إلى قدرة أم كلثوم وقدرة ابراهيم عفيفي ثم اهم شىء عدم غرور أم كلثوم وانصياعها السريع لتعديل ابراهيم لها.



كان من اهم إبداعات أم كلثوم بالذات لأنها كانت تغنى الجملة 4 مرات ثم يطلب الجمهور إعادة الكوبليه مرة أو مرتين يعنى من الممكن ان تغنى الجملة الواحدة 12 مرة وهنا لو قارنت تلك المرات الإثنى عشر تجد ان ام كلثوم تجود بكل مرة يعنى ادائها يتصاعد فى الإبداع، فلا تجد الإعادات نسخة كربونية لأن ذلك يصيب الجمهور بالملل ولكن كل إعادة فيها جديد مما يثير الجمهور ليطلب ويتشبث بالإعادة أكثر وأكثر، ولحدوث التصدير بطريقة صحيحة يلزم عازف إيقاع قدير جدًا يتجاوب مع المطرب ويضبط له الإيقاع، حتى لا يخرج المطرب عن الوحدة او الريتم.



كان كل ما تعيد الجملة يعطي حلية خفيفة وهو يعزف مهما كان نوع الإيقاع يعنى لو كانت الجملة ايقاعها مقسوم مثلًا كل ما تعيد الجملة يعطى تنويع أو زخرفة للمقسوم مختلف حتى لو أعادتها مائة مرة، وهو هنا قد صنع مدرسة في الإيقاع صارت بصمتها واضحة في من أتى بعده مع أم كلثوم وهم حسين معوض وحسن أنور، وتلك الزخرفة تحتاج ذوق عالي جدًا وحس مرهف وإلا من الممكن أن تدمر الإيقاع أو تُخرج المطرب عن الوحدة.



عازف الرق الشهير ابراهيم عفيفي الذي صاحب أم كلثوم، حتى وفاته في الخمسينات، وأكمل من بعده مع كوكب الشرق العازف حسين معوض.