شاهد.. البترول: نستهدف تحويل 240 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال 5 سنوات

قال حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، إنه يتم فحص أي سيارة قبل تحويلها للغاز الطبيعي، مشيرًا إلى أن هناك آليات وإجراءات يتم اتخاذها لتحديد السيارات القابلة للتغيير؛ وفقًا لكفاءة الموتور، وكفاءة الوحدات، وحالة السيارة، ويتم تحويل السيارات الصالحة.





وأضاف "عبدالعزيز"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية جيهان لبيب، ببرنامج "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور"، أن من يريد التقدم الآن لتحويل سيارته فليتقدم، لافتًا إلى أنه يتم استخدام هذا المشروع في مصر منذ عام 1992، حيث تم تحويل حوالي 330 ألف سيارة حتى الآن.





وأشار إلى أنه يوجد حوالي 210 محطة، و80 مركز تحويل، لافتًا إلى أن هناك خطط لإنشاء محطات خلال الفترة المقبلة لـ تحويل 240 ألف سيارة للعمل بالغاز الطبيعي خلال الـ5 سنوات المقبلة.





في سياق منفصل، زجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي حسبما جاء خلال خبر عاجل على فضائية "اكسترا نيوز".





واجتمع الرئيس السيسي اليوم الثلاثاء مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية.





وقد اطلع الرئيس على محاور المشروع القومي لاستخدام المركبات للغاز الطبيعي بهدف تأمين مصادر مستدامة للطاقة وتحقيق الاستفادة المثلى اقتصاديًا من ثروات مصر من الغاز الطبيعى وتعظيم القيمة المضافة منها، فضلًا عن ترشيد استهلاك البنزين والإسهام بفعالية فى الحفاظ على البيئة وتقليل تلوث الهواء من خلال استخدام الغاز الطبيعى كوقود نظيف يعمل على تقليل الانبعاثات الضارة.





وقد وجه الرئيس بتكثيف الإجراءات التحفيزية لتحويل السيارات للعمل بطاقة الغاز الطبيعي بالإضافة إلى تبسيطها ومنح تسهيلات في السداد، وضمان جدارة الإجراءات الفنية المتبعة فى عمليات التحويل.





كما وجه الرئيس دراسة تطبيق برامج استبدال السيارات القديمة باخري جديدة تعمل بالغاز، وذلك بهدف التوسع في عملية التحويل لطاقة الغاز، وتحقيق وفر اقتصادي ملموس للمواطنين، وايضًا توفير فرصة تملكهم سيارات حديثة.





وفِي ذات السياق، وجه الرئيس بالإسراع في الخطوات التنفيذية الخاصة بإقامة محطات جديدة لتموين السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعى على مستوى مختلف المحافظات وفق أحدث التكنولوجيا العالمية، وكذا استغلال البنية التحتية المتمثلة في محطات الوقود الحالية، مع ضمان اعلي درجات الامان والسلامة.



