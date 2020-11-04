كيف نجحت مصر في مواجهة تداعيات كورونا الاقتصادية؟ مدير منظمة العمل الدولية يجيب

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كشف ايريك اوشلان، مدير منظمة العمل الدولية في القاهرة، عن جهود مواجهة تأثير فيروس كورونا على فرص العمل والاقتصاد غير الرسمي والمرأة العاملة في دولة العالم.



وقال "أوشلان" في لقائه عبر سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء: "نواجه أزمة غير مسبوقة على مستوى العالم بسبب كورونا أثرت على فرص العمل، ورصدنا تأثير 495 مليون ساعة عمل على مستوى العالم بسبب الفيروس".



وأشار إلى أن جميع القطاعات تأثرت وبعضها تأثر بشكل اشد وعلى رأسها السياحة، موضحًا أن العاملين بهذا القطاع كانوا الأكثر تأثرا بالفيروس على مستوى العالم، متوقعًا أن يحقق قطاع السياحة في مصر نمو سريع ويتعافى خلال فترة قريبة رغم الجائحة.



وأكد أن المنظمة لا تقدم توصيات بشأن الإغلاق أو عدم الإغلاق، وقرارات الإغلاق من عدمه تتخذه الدولة بالتشاور مع منظمة الصحة العالمية باعتباره المسئولة عن الوضع الوبائي حول العالم، مشددًا على ضرورة اتخاذ الإجراءات الوقائية ضد الفيروس لمواجهة تداعيات الموجة الثانية.



وأشاد بدور مصر في مواجهة التداعيات الاقتصادية للفيروس، مستطردًا "مصر اتخذت إجراءات جيدة لمواجهة التداعيات على العمالة لعدم تأثر الاقتصاد، وبدأت في إغلاق بعض المحال وقد تقوم بهذه الإجراءات من جديد اذا حدثت موجهة ثانية خاصة أن الاقتصاد المصري شهد نموًا كبيرًا قبل هذه الجائحة".



وتابع " نعمل مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص والمنظمات العمالية في العديد من المشروعات والبرامج، ونقوم بتقديم الدعم للأعمال وأصحاب الشركات المتضررة فيما يتعلق بالتواصل والتدريب ونشر الوعي بشأن هذه الإجراءات والصعوبات التي تواجهها وذلك بالتعاون مع وزارتي القوى العاملة والشباب والرياضة لتوفير فرص عمل وتقديم التدريب للشباب".



هذا وقد أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 99652 حالات حتى اليوم.



وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 13 حالة جديدة.



وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.



وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الإثنين، هو 107925 حالة من ضمنهم 99652 حالة تم شفاؤها، و6291 حالة وفاة.



وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف الذكية