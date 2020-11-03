مؤشرات البورصة الأمريكية تقفز بالختام مع ترقب السباق الرئاسي

الثلاثاء 03/نوفمبر/2020 - 11:23 م
بوابة الفجر
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قفزت مؤشرات البورصة الأمريكية في نهاية تعاملات الثلاثاء، ليصعد "داو جونز" أكثر من 550 نقطة، مع ترقب نتائج انتخابات الرئاسة.

ويدلى الأمريكيون اليوم بأصواتهم في انتخابات الرئاسة بين المرشح الديمقراطي جو بايدن والرئيس دونالد ترامب.

ويأمل المستثمرون في ظهور فائز واضح من الانتخابات الرئاسية الأمريكية وتجنب نتيجة مؤجلة أو متنازع عليها.

ويتطلع المستثمرون أيضًا إلى انتخابات مجلس الشيوخ الرئيسية التي ستحدد ما إذا أي من الحزبين الجمهوري أو الديمقراطي سوف يسيطر على الكونجرس وهو ما سيعتمد عليه التحفيز المالي للاقتصاد.

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع طلبيات المصانع في الولايات المتحدة بأكثر من التوقعات للشهر الخامس على التوالي.

وبنهاية التعاملات، ارتفع مؤشر "داو جونز" الصناعي بنحو 2.1 المائة أو ما يعادل 554.9 نقطة، ليسجل مستوى 27480.03 نقطة.

كما صعد "ستاندرد آند بورز" بنسبة 1.9 بالمائة إلى 3369.1 نقطة، وارتفع "ناسداك" التكنولوجي بنحو 1.8 بالمائة إلى 11160.5 نقطة.

وبحلول الساعة 9:05 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع مؤشر الدولار الرئيسي الذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنحو 0.6 بالمائة إلى 93.56.

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