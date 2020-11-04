أحمد موسى: حماس توجه "البومب" للإسرائيليين.. والرصاص الحي للفلسطينيين

أكد الإعلامي أحمد موسى، إن ما يقوله عن حركة حماس الإرهابية منذ 20 عاما لم يتغير، لافتا إلى أنها تابعة للإخوان ولا أمان لها، وباتت في يد قطر وتميم وأردوغان والصهاينة.





وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة" صدى البلد"، أن حركة حماس هي الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية، مشيرا إلى أنها لم تقدم شيئا للقضية الفلسطينية.





ولفت إلى أن حماس نخدم جماعة الإخوان الإرهابية وتتاجر بالقضية الفلسطينية، مؤكدا أن ميليشيات حماس لا ترغب في تحرير فلسطين.





واستطرد موسى، أن من يريد تحرير بلده على أن يعمل على ذلك ولكن حماس لا توجه سوى «البومب والفشنك» صوب إسرائيل بينما توجه الرصاص في جسد وصدر الفلسطينين.





وأضاف موسى، أن عناصر حماس يضربون الفلسطينين بشكل لم يفعله الإسرائيليين وكسروا أرجل مئات الفلسطينين، لافتا إلى أنهم يتشدقون باسم الدين في حين أنهم يضربون المصلين في الشوارع.





وأوضح موسى أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن لم يأت بحق حلفائه من "الفتحاوية" من فصائل حماس الإرهابية، مردفا: "كل الاحترام والتقدير لأبو مازن".





وأردف، أن حماس لن تحل القضية الفلسطينية، ولكنها لا تريد سوى السلطة، مؤكدا على أن الارتماء في أحضان تركيا وقطر لن يحل القضية الفلسطينية والحل ليس في يد تميم ولا أردوغان.



